آخر النهار

اختارت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات النجمة هند صبري لتفوز بجائزة «starlight cinema award» لهذا العام وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة بموهبتها الكبيرة ومسيرتها الفنية الرائعة لتصبح هند أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام 2014 وسيتم تسليمها يوم 3 من سبتمبر القادم في تمام السادسة مساء.

وفاز بالجائزة من قبل عدد كبير من النجوم العالميين أهمهم النجم العالمي آل باتشينو ويفوز بالجائزة هذا العام مع هند صبري كل من: «Alfredo Castro, to Italian director Antonietta De Lillo and to ex Miss America Nina Davuluri, today a civil rights activist».

جدير بالذكر أن هند تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها أخيراً.

وستطير هند صبري من فينسيا لمدينة تورنتو الكندية للمشاركة في مهرجانها السينمائي المصنف ضمن أكبر خمسة مهرجانات بالعالم لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي يعرض في المسابقة الرسمية لقسم استكشاف في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر القادم