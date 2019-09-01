آخر النهار

أكثر ما يفرح اليوم، في النسبة الأكبر من قطاعاتنا الإ علامية، هي وجود جيل من الأسماء الجديدة، على صعيد الإعداد والتقديم والإخراج وبقية الحرفيات الفنية والتقنية والإعلامية.

جيل من المبدعين الشباب، ولن نتوقف عند هذا الاسم هنا وهناك، لأننا أمام قائمة طويلة راحت تحقق حضورها اللافت والإيجابي، على خارطة الفعل الإعلامي المتميز والرصين.

ولو تأملت خارطة البرامج في الإذاعة أو التلفزيون، أو حتى الأخبار والبرامج السياسية، لوجدنا، كماً غير قليل من تلك الأسماء التي راحت تحقق الإنجازات تل الآخر، والبصمة تلو الأخرى، ترسيخاً لميلاد جيل من الشباب المبدع، هو امتداد لأجيال تعاقبت في إثراء مسيرة إعلامنا الكويتي.

ما أحوجنا، ونحن نرصد تلك الأسماء، أن نفتخر بهذ الجيل، وأن نمهد له الطريق، ونمنحه الفرصة الحقيقية للعمل.. وللحضور.. والعطاء.

ولعله من حسن الطالع، أن يتزامن حضور هذا الجيل، بدعم من قيادات الإعلام، وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكلية الوزارة السيدة منيرة الهويدي وقيادات القطاعات المحورية مثل الإذاعة والتلفزيون والأخبار والبرامج السياسية وغيرها.

إنها دعوة لاحتفاء بجيل هو مستقبل إعلامنا الجديد.

وعلى المحبة نلتقي

