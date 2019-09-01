آخر النهار

بحناجر طربية أصيلة كأصالة الخط العربي المنقوش على فساتيهن صدحت عناصر فرقة «نايا» النسائية الأردنية الجمعة بأعذب الأغاني العربية خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان صيفي ثقافي الـ 14 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي. وحفل برنامج الأمسية التي أقيمت على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بمجموعة من الأغاني مثل «يا جارحة قلبي» وهي من التراث السوري و«يا هلي» التي غناها الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ في الكويت وشاركت فيها عازفة المرواس الكويتية سارة نصار. كما أدت الفرقة أغنيات «عيون الهوى قتالة» للبناني نصري شمس الدين ومن التراث العراقي اختارت «هالليلة حلوة» فضلا عن أغنيات من التراث الأردني والعربي أدتها المطربتان لينا صالح ودنيا الهيلات بقيادة استاذة آلة القانون في جامعة اليرموك الأردنية د. رلى جردات.وتعد (نايا) التي تشكلت عام 2011 بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية أول فرقة نسائية هناك وتستهدف إحياء التراث الموسيقي العربي عموما والاردني خصوصا إذ تعمل على إعادة الاعتبار إلى التخت الشرقي الأصيل وترتقي بالذائقة إلى مساحات الموسيقى العربية النقية. ويواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مسيرته المتميزة من خلال مهرجان «صيفي ثقافي» الذي يختتم في الخامس من سبتمبر الحالي ويحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمجموعة من الأمسيات الأدبية والشعرية والفنية والمعارض التراثية ومعرضا للفن التشكيلي وآخر للتصوير الفوتوغرافي وعروضا مسرحية وسينمائية ومعرضا للكتاب.كما يقدم المهرجان في دورته الحالية 23 برنامجا وورشة عمل مجانية تستهدف مختلف الأعمار والاهتمامات كالتصوير الفوتوغرافي وعمل الأبواب القديمة والنسيج وصناعة الاقنعة المسرحية وتصميم الشخصيات الكرتونية وكيفية إعداد البحث العلمي والترجمة وغيرها.

