آخر النهار

يستعد الملحن مطر علي لتعاون جديد مع كل من الفنان عيسى الكبيسي والفنانة أصيل هميم عبر تلحينه لأغاني سوف يؤدونها خلال الفترة القريبة جدا ومنها اغنية بعنوان «المسافة» وهي من كلمات الشاعر فالح العجلان الهاجري ويتغنى بها الفنان عيسى الكبيسي والتي سوف تكون على ايقاع الرومبا والعربي وأيضا أغنية أخرى من كلمات الاعلامي والشاعر عادل الحجاجي والتي تؤديها الفنانة أصيل هميم وفيها فكرة جميلة وأيضا عتاب بين المحبين الذين شاءت الأقدار ان يتفرقوا.

وبدوره، وجه الملحن مطر علي الشكر الى الشيخ فالح بن غانم آل ثاني على الجهود المتعددة التي يقوم بها اتجاه الفنانين في قطر وأيضا في سبيل ان يكون الفن القطري منتشرا سواء في مجال الغنائي أو المسرحي أو التلفزيوني ومنها قيامه بالتكفل عبر شركة تذكار للانتاج الفني بتصوير كليب جديد للفنانة أصيل هميم وهذا الأمر يعتبر دافع الى كل فنان في قطر لان يعمل في ظل وجود الدعم المعنوي والمادي من المهتمين.

