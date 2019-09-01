مال وأعمال

كشفت مصادر اقتصادية موثوقة عن ان العام المالي المقبل 2020-2021 والذي سيبدأ في ابريل القادم سيشهد أولى مراحل تطبيق خطة حكومية نوعية ومختلفة لوقف الهدر المالي ترتكز على التخلص من فروقات المزايا الوظيفية بين القطاعين الحكومي والخاص بالنسبة للمواطنين، حيث ستتم مساواة المزايا والرواتب في القطاعين لتحفيز ودفع القادمين الجدد لسوق العمل نحو القطاع الخاص الذي سيتم دعمه بتوسيع قاعدة مساهمة شركاته في مشروعات الدولة . وأوضحت المصادر لـ «النهار» ان هذا الامر سيدرج ضمن خطة لوزارة المالية لتخفيف الضغط الوظيفي عن القطاع الحكومي عبر فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة التنمية بإشراف حكومي يضمن تنفيذ تلك المشاريع بالآليات والطرق المناسبة.

وتابعت ان وزارة المالية عازمة على دفع مؤسسات الدولة على المضي قدما نحو انجاز مشروعات البنية التحتية الجديدة ، وايجاد بيئة أعمال متطورة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية لاستيعاب الكوادر البشرية الكويتية في المستقبل .

وكانت وزارة المالية قد أكدت في بيانها عن المالي السابق 2018/2019 أن دولة تواجه عدة تحديات أهمها استمرار اعتمادها المكثف على مصدر دخل ناضب وغير مستقر وهو النفط، موضحة ان استمرار اعتمادات الإيرادات على مصدر شبه وحيد هو الإيرادات النفطية وتنامي المصروفات وعجز الميزانية يفرض تحديات اضافية تستوجب التعاضد والتكاتف من أجل ابتكار المخارج والحلول الحصيفة التي تضمن استدامة الاقتصاد الوطني والمالية.

وبينت أن ابرز التحديات تتمثل في: تحقيق رؤية الكويت 2035 الطموحة الهادفة الى تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي ودولي.، وخلق قاعدة نشاط اقتصادي محلي تتسم بالتنوع قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ودعم تنافسية الاقتصاد الكويتي على المستوى الدولي، وضمان استدامة المالية العامة عبر تنويع مصادر الإيرادات وترشيد النفقات والتخلص من مواطن الهدر في الانفاق العام، فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة نمو الاقتصاد الوطني، واستيعاب قوة العمل الوطنية القادمة الى سوق العمل.

بالإضافة الى تهيئة البيئة الاستثمارية الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والاستثمارات الاجنبية المباشرة، ورفع جودة التعليم، واصلاح نظم التعليم العام، ورفع كفاءة وتنافسية المعاهد العليا والكليات والجامعات الحكومية والخاصة، وربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، وتهيئة المناخ الضامن لاستقرار الأسعار والمحافظة على القوة الشرائية لدخول المواطنين وضمان مستوياتهم المعيشية.

