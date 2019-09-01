مال وأعمال

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رسوما جديدة على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر المقبل.جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها ترامب في البيت الأبيض.

وتبدأ واشنطن بتفعيل رسوم بنسبة 15% على واردات بقيمة 112 مليار دولار اعتبارا من اليوم ، حسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما على بضائع بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي صادرات الصين إلى البلاد، والتي تراوح بين 550 و600 مليار دولار سنويا.

ومرارا، جددت الصين تهديدها بتطبيق إجراءات مضادة في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، في حال مضت واشنطن في سياساتها التجارية.

وفي مايو الماضي، قررت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على بضائع صينية بأكثر من 200 مليار دولار، ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من مطلع يونيو الماضي.

وقررت الصين استئناف فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة أو 5 في المئة على السيارات وقطع غيار السيارات الأميركية الصنع، بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل.

