مال وأعمال

وافق جهاز المناقصات العامة على طلب شركة نفط الكويت بالتمديد الثاني لخدمات الصيانة والإصلاح لخطوط الأنابيب لإدارة أصول الغاز مع شركة أو آند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاولات لمدة 6 أشهر اعتباراً من 28 أغسطس وحتى 27 فبراير عام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 2.3 مليون دينار لحين الانتهاء من اجراءات ترسية المناقصة.

وقد وافق الجهاز بالأغلبية على طلب شركة نفط الكويت بالأغلبية، كما وافق الجهاز على طلب الشركة بالتمديد الأول لعقد إيجار سيارات كبيرة ومتنوعة تزويد سائقين المبرم مع شركة جي إل لتأجير السيارات لمدة 6 أشهر اعتباراً من أول أغسطس إلى 31 يناير 2020 بمبلغ قدره 1.14 مليون دينار وبتخفيض الأسعار الفردية من صيغة العطاء بنسبة 15 في المئة عن الأسعار الفردية حسب البند رقم 4.4 من مواصفات العقد لفترة 6 أشهر.

