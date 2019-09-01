مال وأعمال

أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوماً أميرياً يقضي بتعيين أحمد علي القاضي عضواً بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال ، بدلاً من خليفة ضاحي عبد الله العجيل الذي تولى رئاسة جهاز المراقبين الماليين بدرجة وزير.

ووفقاً للمرسوم الصادر رقم 219 لسنة 2019 ، فإن المرسوم استند لما نصت عليه مواد الدستور وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وعلى المرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وعلى المرسوم رقم 187 لسنة 2019 بتعيين خليفة العجيل رئيساً لجهاز المراقبين الماليين وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على وزير التجارة تنفيذ المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

