مال وأعمال

عقدت الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة Visa العالمية والإدارة الإقليمية ألفريد كيلي، حيث تناولوا جميع الجوانب المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية الناجحة التي جمعت بين المؤسستين على مدار سنوات طويلة وأثمرت عن العديد من النجاحات، كما ناقشوا كيفية العمل على ترسيخ تلك الشراكة في المستقبل وذلك في إطار حرص البنك على الاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة وحلول الدفع الإلكتروني الأكثر تطوراً.

وحضر الاجتماع: الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـVisa العالمية ألفريد كيلي والذي انضم إليه الرئيس الإقليمي لـ Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أندرو توري، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارشيلو باريكوردي، والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر والبحرين وعمان شاشانك سينغ، ومدير Visa في الكويت انكوش ديفاداسون.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تطوراً وأماناً، وهو ما يسهم في الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني للقطاع المصرفي محلياً وإقليمياً».

وأكد الصقر على أن الاجتماع يأتي ضمن سعي البنك لتطبيق استراتيجيته للتنويع على صعيد المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها للعملاء وكذلك في إطار التزام المجموعة بالتحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.

وأضاف الصقر «شراكتنا مع مؤسسة Visa العالمية راسخة وممتدة على مدار سنوات وقد أثمر ذلك التعاون عن تقديم العديد من الخدمات المتميزة وإطلاق الحملات الاستثنائية، ولقد ناقشنا مع الإدارة التنفيذية لديهم سبل الاستمرار في تقديم تلك الخدمات والحملات لعملائنا في المستقبل وكذلك توفير طرق دفع إلكتروني أكثر تطوراً بما يلبي احتياجاتهم المتنوعة».

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـVisa العالمية ألفريد كيلي: «سعداء بتعاوننا الاستراتيجي المستمر مع بنك الكويت الوطني، فالنجاحات التي حققناها معاً خلال السنوات الماضية هي أكبر دليل على فاعلية التعاون بين المؤسستين».

وأضاف كيلي «تمتلك المنطقة فرصاً هائلة من حيث نمو المدفوعات الإلكترونية ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا مع بنك الكويت الوطني، حيث نعمل سوياً من أجل تسريع عملية تبني خدمات الدفع المبتكرة في الكويت. وهذا يتضمن إطلاق العديد من الخدمات المصرفية المميزة والحملات التي تلبي احتياجات العملاء».

وتمتد الشراكة بين بنك الكويت الوطني ومؤسسة Visa العالمية لسنوات طويلة والتي أثمرت عن تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة وحلول دفع إلكتروني أكثر تطوراً.

كما أطلق البنك بالتعاون مع Visa العديد من الحملات الاستثنائية والتي كان آخرها مكافأة عملاء باقة الشباب بالفوز بواحدة من أربع رحلات لحضور نهائي FIFA eWorld Cup 2019 في لندن.

ولقد نجح بنك الكويت الوطني بالتعاون مع Visa في تطوير وتنمية منتجات ترتكز في محورها الرئيس على خدمة العملاء من خلال تصميمها بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم المصرفية ولتوفير أفضل حلول الدفع الإلكتروني على مستوى الكويت، والتي تم تصميمها وفقاً لأعلى معايير التقنيات المصرفية الحديثة، هذا إلى جانب توفير أفضل المزايا والمكافآت والعروض الحصرية على مدار العام، بما في ذلك الاسترجاع النقدي والخصومات والحملات المميزة والفريدة من نوعها لحضور البطولات الدولية.

