مال وأعمال

تمهيداً لاطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من اجراءات خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والمتمثلة بطرح حصة هيئة اسواق المال في الشركة والبالغة 50% للاكتتاب العام للمواطنين، تحث هيئة اسواق المال المواطنين للتأكد من تحديث واستكمال بيانات جميع افراد اسرهم والمواليد الجدد لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وذلك للمشاركة في عملية الاكتتاب في اسهم شركة بورصة الكويت المشغل الوحيد لبورصة الأوراق المالية في دولة الكويت.

وتنوه الهيئة ان يوم 8 سبتمبر 2019 اليوم الذي سيتم فيه حصر اسماء المواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما سيتم على اساسه احتساب عدد الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي، وستقوم الهيئة بالاعلان عن فترة سداد مقابل الاكتتاب في وقت لاحق.

وتعتبر خصخصة البورصة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية الكويت 2035. اذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي، وستمنح القطاع الخاص دوراً اقوى وفرصةً اكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه المرحلة مكملةً لمراحل خصخصة بورصة الكويت، حيث قامت الهيئة بتاريخ 14 فبراير 2019 بالانتهاء من المرحلة الأولى من خصخصة الحصة البالغة اربعة وأربعين في المئة (44%) من رأس مال شركة البورصة، بترسية المزايدة على التحالف المكون من كل من بورصة اثينا للأوراق المالية وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة الأولى للاستثمار ومجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 18 فبراير 2019 بالاكتتاب في الحصة البالغة ستة في المئة (6%) من رأس مال شركة البورصة المخصصة للجهات العامة، وذلك استيفاءً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

