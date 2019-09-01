مال وأعمال

تراجعت اسعار النفط خلال تعاملات لكنها لا تزال تتجه لتسجيل مكاسب اسبوعية، مع انخفاض المخزونات الأميركية وهدوء التوترات التجارية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% الى 60.64 دولارا للبرميل، في تمام الساعة 01:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجعت عقود الخام الأميركي 1.5% عند 55.86 دولارا للبرميل.

وخلال الأسبوع الحالي، ارتفعت اسعار خام برنت بأكثر من 2%، والخام الأميركي بحوالي 3%.

وتترقب الأسواق اي اضطرابات ناجمة عن اعصار «دوريان» مع اتجاهه نحو فلوريدا، وقال المركز الوطني للأعاصير انه من المتوقع ان يشتد الاعصار ويصبح من الفئة الرابعة الأحد.

واستجمع الاعصار دوريان قوة بينما يزحف باتجاه ساحل فلوريدا وهو ما يثير خطرا بأن اجزاء من تلك الولاية الأميركية ستضربها رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة لفترة غير قصيرة بعد ان يصل دوريان الى اليابسة في منتصف الأسبوع القادم.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير نشر ان انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع لثاني شهر على التوالي في يونيو مع انخفاضه 33 الف برميل يوميا الى 12.08 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية اخرى اظهر مسح لرويترز ان انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع بمقدار 80 الف برميل يوميا في اغسطس آب، وهى اول زيادة شهرية هذا العام.

وهبطت اسعار النفط حوالي 20 في المئة منذ ان سجلت اعلى مستوى لها للعام 2019 في ابريل فيما يرجع جزئيا الى مخاوف بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي وتضعف الطلب على النفط.

وينهي برنت شهر اغسطس آب على هبوط قدره 7.3 في المئة في حين انخفض الخام الأميركي 6 في المئة.

لكن الخامين القياسيين كليهما سجلا مكاسب على مدار الأسبوع مع صعود برنت 1.8 في المئة والخام الأميركي 1.7 في المئة، فيما يرجع جزئيا الى آمال بانحسار التوترات التجارية بين اكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم.

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط هذا الأسبوع، وواصل عدد الحفارات العاملة التراجع للشهر التاسع على التوالي ليصل الى ادنى مستوى منذ يناير 2018 مع قيام معظم المنتجين بخفض الانفاق على اعمال الحفر الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ان عدد الحفارات النشطة انخفض بمقدار 12 حفارا في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من اغسطس، ليصل اجمالي عد الحفارات الى 742 وهو ادنى مستوى منذ اوائل يناير من العام الماضي.

وعلى مدار شهر اغسطس هبط عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 34 حفارا وهو اكبر انخفاض شهري منذ مارس 2019. وهذا هو الانخفاض الشهري التاسع على التوالي في عدد الحفارات.

وفي نفس الأسبوع قبل عام، كان هناك 862 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة.

ومن ناحية اخرى، استقر عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع عند 162 حفارا.

