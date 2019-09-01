مال وأعمال

اعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت، انه في اطار مساهمتها بالجهود الرامية الى تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وسعيها الى تحديث الخدمات التي تقدمها لأعضائها وتحسينها باستمرار، فانه بامكان اعضائها اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020، تجديد العضوية السنوية والحصول على شهادة التسجيل آلياً (Online) عبر موقع الغرفة الالكتروني www.Kuwaitchamber.org.kw، حيث يمكنهم سداد الاشتراكات واستخراج الشهادة من تلقاء انفسهم وتقديمها لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها، وأضافت الغرفة انه باستطاعة الراغبين في الانضمام الى عضويتها من الحاصلين على التراخيص الالكترونية الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والتي تحمل رقم الجهة المدني، الانتساب اليها آلياً (Online) والحصول على شهادة التسجيل السنوي، دون ان يتطلب ذلك الحضور الشخصي.

وفي هذا الاطار، تلفت الغرفة عناية اعضائها انها ستتوقف اعتباراً من يوم الأحد الخامس عشر من سبتمبر 2019، عن قبول الدفع النقدي لمختلف الخدمات التي تقدمها، وسيقتصر استلام مستحقاتها على الدفع الآلي (Payment Online)، وبواسطة البطاقات البنكية سواءً الخصم المباشر (Knet) او البطاقات الائتمانية (Credit)، بالاضافة الى الدفع بالشيكات المصرفية المصدقة كالمعتاد.

