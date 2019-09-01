مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» للعام الثامن على التوالي، في حفل تكريم متفوقي طلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، ضمن اطار الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الهندسة الطلابية، واستمراراً للمبادرات والمساهمات التي تؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية وتميزه في دعم الطلبة والشباب.

وتأتي مشاركة «بيتك» في حفل المتفوقين الذي أقيم في فندق الراية وشهد حضور أكثر من 200 طالب وطالبة، ضمن اطار الحرص على رعاية الطلبة والشباب ودعم العملية التعليمية، وإيمانا بأن الشباب هم عماد المستقبل والثروة الحقيقيه للوطن والأصل الحقيقي في منظومة الاقتصاد والمجالات الحيوية الأخرى، وهم اللبنة الاساسية في عملية التطوير وتحقيق التنمية في البلاد.

وفي كلمته خلال افتتاح حفل التفوق الذي نظمته جمعية الهندسة والبترول، أشاد العميد المساعد للشؤون الطلابية أ.د خالد الهزاع، بدور «بيتك» في رعاية ودعم حفل المتفوقين، وكذلك دعم مشاريع التخرج والأنشطة الطلابية في أكثر من مجال.

من جانبه، نوّه مدير أول الاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» -محمد الفارس، خلال تسلمه درعا تكريمية من رئيس جمعية الهندسة والبترول- عبد العزيز الهاجري، بحرص «بيتك» على المشاركة سنويا في حفل خريجي ومتفوقي كلية الهندسة والبترول، مشيرا الى المشاركة في دعم مشاريع التخرج الخاصة بطلبة الكلية في جامعة الكويت من مختلف أقسامها العلمية، اذ يعتبر «بيتك» من أكبر الداعمين لمشاريع تخرج «الهندسة والبترول» لأكثر من 9 سنوات، الأمر الذي يشكل حافزا للطلبة ودفعة لهم للمثابرة والمضي قدما في الإبداع والابتكار.

