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أكدت الفنانة الشابة رانيا محمود ياسين أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «فلانتينو» الذي كتبه أيمن بهجت قمر ومن إخراج رامي إمام.

وقالت رانيا محمود ياسين إن العمل مع الزعيم حلم أي فنان وقد تأخر لقائي بالزعيم 11 سنة، حيث سبق أن رشحني للعمل معه في فيلم «السفارة في العمارة» ولكن لم تكتمل التجربة بسبب الحمل، حيث لم تسمح ظروف الحمل لي بالمشاركة، لذا أنا سعيدة بمسلسل «فلانتينو» وفخورة بها. وعن توقف التصوير قالت: «لا توجد مشاكل مادية أو أي شيء ولكن أغلب النجوم المشاركين في العمل كان لديهم ارتباطات فنية وأتصور أنه سوف يتم استئناف التصوير أول أكتوبر القادم ولكن متفائلة بهذا العمل لأنه يناقش العديد من القضايا التي طالت العملية التعليمية في مصر، وعن تراجع ظهورها فنيًا في السنوات الأخيرة. فأنا فخورة بانتمائي لأسرة فنية محمود ياسين بتاريخه الكبير والفنانة شهيرة بحضورها وجمالها وقد ورثت عنهما حب الفن.

