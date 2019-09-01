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شدد النجم الفنان حمد اشكناني على ان مسلسل «دفعة القاهرة» ليس مجرد مسلسل، بل هو تجربة درامية عالية المستوى كما أكد أشكناني على أهمية روح الفريق الواحد لصياغة أي عمل فني، بل ان تلك الروح كما قال هي المفتاح الأول للنجاح، وتحدث أشكناني في تصريحه لـ «النهار» عن تجربته الأخيرة من مسرحية الأطفال «زين والأقزام الثمانية» وعدد آخر من الموضوعات.

وفي مستهل حديثه توقف النجم حمد أشكناني عند مسلسل «دفعة القاهرة» حيث قال: «دفعة القاهرة» ليس مجرد مسلسل، بل هو تجربة درامية تلفزيونية عالية المستوى، كان وراءها أولا، الكاتبة هبة مشاري حمادة، التي قرنت الكتابة بالبحث والتأمل، أيضا التمثيل لا يعادُ تلك المرحلة ومضمامينها، ورغم ان المسلسل يتناول مجموعة من الطلاب والطالبات في الكويت، أثناء فترة دراستهم الجامعية في مصر، بما يمثل أول دفعة كويتية الى القاهرة عام 1956، وإحداثيات تلك المرحلة وتلك الفترة الدراسية وظروفها من تأميم قناة السويس وحرب عام1956 وما تسمى يومها بالعدوان الثلاثي، لذا نحن أمام تجربة استثنائية على صعيد الكتابة والإنتاج والإخراج وأيضاً التمثيل، ولا يمكن وصف سعادتي بتقمص شخصية «فهد» في المسلسل إلى جوار الزملاء ومنهم بشار الشطي وفاطمة الصفي ومرام ونور الغندور ومهند الحمدي ولولوة الملا وخالد الشاعر ونور الشيخ وكم آخر من الأسماء.. والعمل بقيادة المخرج علي العلي.

وينتقل الفنان حمد أشكناني إلى جانب آخر من إحداثيات تلك التجربة بقوله: - وهنا أتوقف عند جانب آخر، في غاية الأهمية حيث روح الفريق الواحد، والتي كانت سبباً أساسياً نجاح التجربة، بل أستطيع القول، إن روح الفريق هي المفتاح لنجاح أي تجربة، ولهذا نلاحظ تلك المجموعة من جملة التجارب، للتناغم والتفاهم وأيضاً التكامل، والعمل في الخارج يتطلب الكثير من التعاون، وهذا ما حصل فعلاً، وأعود مجدداً لأقول إن شخصية «فهد» حصدت كثيراً من النجاح، وهذا ما لمسته في القاهرة، حيث عرض المسلسل ونحن لانزال نواصل التصوير، وحينما كنت أخرج في القاهرة، كنت ألقى الإعجاب والتحية من الجمهور المصري الحبيب، وأنا سعيد بردود الأفعال تلك من الجمهور المصري على وجه الخصوص.. والجمهور العربي بشكل عام لاحقاً.

وعن التعاون في السينما يقول أشكناني: لست بعيداً بالمعنى الحقيقي، السينما تشغلني بالذات، بعد تجربتي في فيلم «فكتور» مع المخرج المتميز حمد الصراف، وأيضاً مجموعة من الأعمال التي قدمتها لاحقاً، ومنها «هامة» ومن قبلها «595» و«نورة» وأنا لا أريد أن أقدم أي تجربة سينمائية إذا لم تكن تضيف لي ولرصيدي الفني. وعن تجربته في مسرحية «زين والأقزام الثمانية» يقول الفنان حمد أشكناني: في «زين والأقزام الثمانية» المسرح يذهب بعيداً، على صعيد الشكل والمضمون، وهو ما يمثل حالة من التحدي الإضافي على صعيد الكتابة والإخراج والتمثيل والإنتاج، ولعل روح الفريق وروح المجموعة كان لها أبعد الأثر في تحقيق تلك المعادلة، وأيضاً مفردات النجاح الفني.. الذي راح يترسخ تجربة بعد أخرى. وعن جديده قال الفنان حمد أشكناني: أمامي مجموعة نصوص.. ولايزال كل شيء في طور الدراسة.. من أجل الموسم الجديد.

