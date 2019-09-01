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عرض «عيار ناري» في مهرجان الفيلم العربي بعمان


يواصل فيلم «عيار ناري» للمخرج كريم الشناوي، والمؤلف هيثم دبور، رحلته في الدول العربية، حيث يُعرض الأربعاء المقبل، في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي عمّان الذى يقام فى الفترة من 25 أغسطس حتى 1 سبتمبر.
الفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، وروبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك، وهنا شيحة، وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان.
أحداث الفيلم تنطلق من اشتباكات لاظوغلي بالقاهرة، حيث تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوساً شعبياً وإعلامياً، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية.
يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره، حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.


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