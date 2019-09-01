عربيات ودوليات

لندن- أ. ف. ب: دعا منظمو الاحتجاجات في بريطانيا الى خروج عشرات التظاهرات في المملكة المتحدة والى «احتلال الجسور وقطع الطرقات». احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق اعمال البرلمان خلال المرحلة الأخيرة قبل موعد «بريكست» وهي خطوة ندد بها معارضو جونسون باعتبارها «انقلابا».

ومن المقرر تنظيم نحو 30 تظاهرة في عدة مناطق بينها لندن وأبردين (اسكتلندا) وبلفاست (ايرلندا الشمالية) وسوانزي (ويلز)، تحت شعاري «وقف الانقلاب» و«الدفاع عن الديموقراطية»، بدعوة من منظمة «أوروبا جديدة ممكنة» المعارضة لبريكست.

وشهدت لندن اكبر تجمع قرب مقر اقامة رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت. وأثار قرار رئيس الوزراء المحافظ تعليق اعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر، أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، وحتى 14 اكتوبر، اي قبل اسبوعين من الموعد المقرر لـ«بريكست» في 31 اكتوبر موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة وأعلن مايكل شيسوم احد منظمي التظاهرات ان الهدف منها «ارغام الحكومة على تغيير مسارها» متوقعا مشاركة «مئات الآلاف» فيها. ودعت حركة «مومينتوم» من الجناح اليساري لأبرز احزاب المعارضة العمال، كذلك الى «احتلال الجسور وقطع الطرقات».

ويملك رئيس الوزراء في المملكة المتحدة حق تعليق البرلمان بعد الحصول على موافقة الملكة، وهو يقوم بذلك تقليدياً خلال فترة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية في سبتمبر. لكن ما اثار التنديد هذه المرة بين معارضي خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي هو توقيت التعليق ومدته حيث من المتوقع ان يستمر لخمسة اسابيع. ويشتبه بأن جونسون يريد من خلال هذا التعليق منع النواب من تعطيل بريكست بدون اتفاق يعتزم تنفيذه في حال لم يتوصل الى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج المملكة المتحدة منه. ودافع رئيس الوزراء عن قراره، مؤكداً انه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية وتقديمه بعد وصوله الى السلطة في يوليو.

وأوضح منظمو التظاهرات على موقعهم الالكتروني «لايمكننا الاعتماد حصرا على المحاكم والعملية البرلمانية لانقاذ الموقف. لدينا كل الحق في ان نسمع اصواتنا». ومن المقرر ان تجري تظاهرة اخرى الثلاثاء امام البرلمان الذي يستأنف اعماله في جلسة يتوقع ان تكون ساخنة. وأطلقت كذلك عملية قضائية ضد تعليق اعمال البرلمان فيما يحاول النواب سن قوانين تمنع خروجاً بدون اتفاق. ويتوقع ايضاً اطلاق عملية تصويت على سحب الثقة من الحكومة التي تقتصر غالبيتها في مجلس العموم على صوت واحد. وحذر بوريس جونسون الجمعة النواب من تعطيل «بريكست» معتبراً ان «ذلك سيقوض بشدة ثقة الشعب بالسياسة».

ويأتي ذلك غداة اعلان جونسون تسريع وتيرة الاجتماعات بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين الذين سيلتقون مرتين في الأسبوع في بروكسل في سبتمبر والهدف من تلك اللقاءات خصوصاً ايجاد حل لأكثر المسائل الشائكة في بريكست، وهو بند «شبكة الامان» في الاتفاق الذي توصلت اليه تيريزا ماي مع بروكسل لمنع عودة حدود فعلية بين مقاطعة ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا. ويرفض بوريس جونسون هذا البند. وتنص «شبكة الأمان» على ان تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن «اطار جمركي موحد» مع الاتحاد الأوروبي مالم يتم التوصل الى حل افضل في ختام المرحلة الانتقالية. وستدرس اعلى محكمة مدنية في اسكتلندا الثلاثاء طلباً من نواب مؤيدين لأوروبا للطعن في تعليق اعمال البرلمان بعد رفضها الجمعة القيام بذلك بشكل طارئ. وانضم بدوره رئيس الوزراء المحافظ الأسبق جون ميجور الى دعوى قضائية اخرى رفعتها الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر ومن المتوقع عقد جلسة الاستماع في 5 سبتمبر في لندن. وتظاهر الآلاف في المملكة المتحدة منذ اعلان تعليق اعمال البرلمان الأربعاء فيما جمعت عريضة مناهضة للتعليق منذ الجمعة 1,6 مليون توقيع.

