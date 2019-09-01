عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر صورة التقطتها اجهزة الاستخبارات الأميركية تظهر على ما يبدو انفجار صاروخ ايراني في منصة اطلاقه، مؤكدا ان الولايات المتحدة غير متورطة في فشل عملية الاطلاق. وكتب ترامب في تغريدة ان الانفجار وقع «خلال الاستعدادات الأخيرة لاطلاق صاروخ سفير الذي يحمل قمرا صناعيا من موقع سمنان في ايران». وأكد ان «الولايات المتحدة غير متورطة في الحادث الكارثي»، مضيفا «أتوجه بأفكاري الى ايران وأتمنى لها حظا سعيدا في معرفة ما حدث».

وأُرفقت التغريدة بصورة بالأبيض والأسود ملتقطة من ارتفاع منخفض تم اخفاء مصدرها بواسطة شريط اسود، وهي تُظهر منصة الاطلاق ومحيطها المباشر بعد الانفجار، مع شروحات تصف الأضرار الناجمة عن الحادث. وكانت هناك احاطة مدرجة الجمعة على جدول اعمال ترامب الذي بعث تغريدته من هاتف آيفون الخاص به. وأكد مسؤول في وزارة الدفاع لشبكة «سي ان بي سي» ان الصورة التي نشرها الرئيس تم عرضها خلال الاجتماع في البيت الأبيض.

ونفى وزير الاتصالات والمعلومات الايراني جواد آذري جهرومي الجمعة تعرض اي قمر صناعي لحادث من غير ان يكشف اي معلومات حول الصاروخ. وقال «كان هناك على ما يبدو معلومات حول فشل ثالث محاولة لوضع القمر الصناعي في مداره. الواقع ان «ناهد1» بحال جيدة، وهو في الوقت الحاضر في المختبر» داعيا الصحافيين الى زيارة المختبر. واختتم جهرومي تغريدته بوسم «شفافية».

وفشلت عمليتان سابقتان ايرانيتان لاطلاق قمر صناعي في يناير وفبراير. وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على صورة اخرى لشركة «ماكسار تكنولوجيز» ملونة لكنها اقل دقة لأنها من ارتفاع اعلى التقطت الخميس الساعة 11:12 بالتوقيت المحلي يظهر فيها عمود دخان يتصاعد من منصة الاطلاق.

غير ان نشر هذه الصورة التي قد تكون مصنفة ضمن الأسرار الدفاعية اثار ضجة في اوساط الاستخبارات. وقال خبراء في الاستخبارات ان ترامب قد يكون كشف بنشرها عن مستوى من الدقة لم يكن معروفا حتى الآن لدى اقمار التجسس الأميركية او ان اجهزة الاستخبارات تمكنت من ايجاد وسيلة لالتقاط صور جوية عن قرب لموقع الاطلاق بواسطة طائرة. وتشير الظلال والانعكاسات على الصورة التي نشرها ترامب الى انها التقطت عن الصورة الأصلية بواسطة هاتف ومن المفترض ان يكون ذلك حصل في موقع آمن مثل البيت الأبيض وخصوصا قاعة الاجتماعات فيه المجهزة بعدة شاشات فيديو لاجتماعات الاحاطة. وقال ترامب لصحافيين في وقت متأخر الجمعة ان من صلاحياته نشر الصورة. وقال لدى مغادرته البيت الأبيض «واجهوا مشكلة كبرى» مضيفا «كانت لدينا صورة ونشرتُها، وهو امر لدي الحق في القيام به».

وعلقت العسكرية السابقة والخبيرة في التصوير عبر الأقمار الصناعية اليسون بوتشيوني ان نشر الصورة «يبدو في تعارض مع السياسة الأميركية الخاصة بنشر مثل هذه البيانات». وتابعت الخبيرة العاملة في جامعة ستانفورد «لست واثقة من الهدف السياسي لنشر» الصورة في الظروف الحالية.

