عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة النفط الايرانية «أدريان داريا» وأكدت ان لديها «معلومات موثوقة» بـأنها تنقل النفط الى سورية في تحد لعقوبات واسعة مفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد. والسفينة التي كانت تحمل اسم «غريس 1»، احتجزتها قوات البحرية الملكية البريطانية في يوليو في جبل طارق لستة اسابيع للاشتباه بأنها تنقل النفط الى دمشق، حليفة طهران.

وأفرجت سلطات جبل طارق وهي ارض بريطانية، عن السفينة رغم اعتراض الولايات المتحدة بعد ان قالت انها تلقت ضمانات خطية من ايران بأن السفينة لن تتوجه الى دول مشمولة بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. ونفت طهران في وقت لاحق ان تكون قطعت اي وعود بشأن وجهة السفينة.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة «لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها الى طرطوس، بسورية». مشيرا الى انه كان من الخطأ الوثوق بوعود وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف. اعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان السفينة «ملكيةً مصادرة» وفقاً لقرار يتعلق بمكافحة الارهاب و«كل من يقدم الدعم «لادريان داريا1» يواجه خطر فرض عقوبات عليه». وبحسب القرار فان قبطان الناقلة اخيليش كومار مستهدف ايضا بهذه العقوبات.

ومنذ ان سمحت لها سلطات جبل طارق بالمغادرة، تجوب ادريان داريا البحر المتوسط، ويثير كل تغيير في اتجاه السفينة تكهنات عدة. وكانت السفينة في المياه الى الشمال من جزيرة قبرص بحسب موقع «مارين ترافيك» الذي يرصد حركة الملاحة.

ونفى لبنان الجمعة ما اعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو من ان موانئه ستستقبل ناقلة النفط الايرانية المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالى 140 مليون دولار وفيما نفت ايران بيع النفط الى دمشق، يقول الخبراء ان السيناريو المرجح هو نقل الحمولة من سفينة الى اخرى، فيما الوجهة النهائية هي مرفأ سوري.

وقالت ايران الاثنين انها «باعت النفط» على متن الناقلة وبأن المشتري سيقرر وجهتها.

ولم تحدد ايران هوية المشتري كما لم تقل ما اذا كان النفط بيع قبل او بعد احتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق.

وقالت انها لا تستطيع تسمية الوجهة الفعلية بسبب «الارهاب الاقتصادي» للولايات المتحدة وعقوباتها على مبيعات النفط الايرانية.

