عربيات ودوليات

فيينا - الوكالات: اعلنت وكالة الطاقة الذرية «IAEA» ان ايران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب وطالبت الوكالة طهران بالتعاون الكامل للالتزام بالاتفاق الموقع مع القوى الدولية عام 2015، مشيرة الى ان مخزون اليورانيوم الايراني وصل لـ 241 كيلوغراما متجاوزاً حد 202 كيلوغراما المتفق عليه. وكذلك تخطت طهران الحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67%.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء، انه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، اصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى ايران 241.6 كيلوغراما بينما تقوم بعمليات تخصيب الى مستوى تصل نسبته الى 4.5% وهو ما لايزال اقل بكثير عن نسبة 20% التي وصلت اليها قبل الاتفاق وعن نحو 90% التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

الى ذلك، قالت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ان الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع ايران عام 2015 لكنه يرحب بأي تقدم يتخطى هذا الاتفاق.

