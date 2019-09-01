عربيات ودوليات

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة مع الهند، وقال في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه لا يمكن للعالم أن يتجاهل كشمير، محذرا من اندلاع حرب عالمية جديدة بأسلحة نووية.

وأضاف أنه إذا لم يفعل العالم شيئا لوقف الهجوم الهندي على كشمير وشعبها، فإن دولتين نوويتين ستقتربان من المواجهة العسكرية المباشرة.

وقال خان -في مقاله- إنه بعد انتخابه رئيسا لوزراء باكستان في أغسطس العام الماضي، فقد كانت إحدى أهم أولوياته هي العمل من أجل سلام دائم وعادل في جنوب آسيا.

وأكد أن الهند وباكستان تواجهان تحديات مماثلة من الفقر والبطالة وتغير المناخ، وخاصة خطر ذوبان الأنهار الجليدية وندرة المياه لمئات الملايين من مواطنيهما، وذلك على الرغم من تاريخهما الصعب.

ونوه خان بأنه كان يرغب في تطبيع العلاقات مع الهند من خلال التجارة وتسوية نزاع كشمير الذي يمثل العائق الأول أمام تطبيع العلاقات فيما بين البلدين.

وكشف أنه بينما كانت بلاده تقوم بمبادرات سلام مع الهند، كانت الأخيرة تضغط من أجل إدراج باكستان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد خان -في مقاله- أن حكومة مودي تفرض حظر تجول عسكري في كشمير وتقوم باعتقال سكانها من منازلهم وبقطع هواتفهم وحرمانهم من شبكة الإنترنت والتلفزيون، محذرا من حدوث حمام دم في كشمير عندما يرفع حظر التجول.

وشدد على أنه إذا لم يفعل العالم شيئا لوقف الهجوم الهندي على كشمير وشعبها، فستكون هناك عواقب على العالم بأسره حيث تقترب دولتان مسلحتان بالأسلحة النووية من مواجهة عسكرية مباشرة، وسط تهديدات متبادلة.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ قال إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص «الضربة الأولى» الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، وإن مستقبل تلك السياسة مرهون بالظروف.

