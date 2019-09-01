عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: تسببت ضربات صاروخية استهدفت امس اجتماعا لقياديين من مجموعات جهادية متشددة قرب مدينة ادلب في شمال غرب سوريا بمقتل 40 منهم على الأقل، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض فيما ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن القصف الذي سجل في اول أيام هدنة جديدة في ادلب نفذه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة واستهدف اجتماعاً لقادة مجموعات ارهابية تكفيرية بينهم زعيم «جبهة النصرة» ابو محمد الجولاني الذي لم يعرف مصيره بعد. من جهته قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان «ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً يعقده قياديون في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم» قرب مدينة ادلب، ما تسبب بمقتل «أربعين منهم على الأقل». ولم يتمكن المرصد المحسوب على «الاخوان المسلمين» ومقره لندن من تحديد «ما اذا كانت طائرات قد نفذت هذه الضربات أم ناتجة عن قصف بصواريخ بعيدة المدى».

وتوقفت الغارات الجوية على ادلب شمال غرب سورية صباح امس مع دخول وقف لاطلاق النار أعلنته روسيا، حليفة دمشق، حيز التنفيذ.

وأكد عبد الرحمن أن «الطائرات الحربية غائبة عن السماء والغارات الجوية قد توقفت» وأضاف أن المواجهات بين قوات النظام والمسلحين في أطراف ادلب توقفت كذلك بعد دخول هذه الهدنة الأحادية الجانب حيز التنفيذ قرابة الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي، لكن ضربات المدفعية والصواريخ استمرت. وأعلن الجيش الروسي الجمعة وقفا لاطلاق النار من جانب واحد يلتزم به الجيش السوري على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة ادلب. ووافقت دمشق على وقف اطلاق النار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري، مع احتفاظ الجيش بـ«حق الرد» على أي خرق. الى ذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لمبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سورية غير بيدرسن عن قلق الولايات المتحدة من هجمات النظام السوري على محافظة ادلب مؤكدا ضرورة المضي في «عملية سياسية» لانهاء النزاع في سورية. وقالت الخارجية الأميركية في بيان ان بومبيو أكد خلال لقائه بيدرسن «دعم الادارة الأميركية القوي لجهود الأمم المتحدة لانهاء الأعمال القتالية العسكرية الذي دعا اليه قرار مجلس الأمن رقم 2254». وأعرب بومبيو عن «القلق ازاء الآثار الرهيبة للهجمات التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاؤه على المدنيين وعمال الاغاثة والبنية التحتية في ادلب» مؤكدا «الحاجة الى العودة الفورية لوقف اطلاق النار».

