عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: توعد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري باجراءات عسكرية للدفاع عن بلاده ضد اي اعتداء خارجي. ونقل بيان لوزارة الدفاع العراقية عن الشمري قوله اثناء ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الذي يضم كبار القادة العسكريين «ان اي اعتداء على اي جهة عراقية يعد اعتداء على العراق».

واضاف «سنتخذ الاجراءات الامنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه اي اعتداء على اي جهة عراقية»، مشددا على «ضرورة اخذ الحيطة والحذر من اي مساس بسيادة وكرامة العراق». ولم يوضح الشمري طبيعة الرد العسكري الذي يمكن ان تقوم به بلاده كما لم يكشف صراحة عن سبب اطلاق هذه التصريحات. وكانت عدد من مخازن الاسلحة التابعة للحشد الشعبي العراقي قد تعرضت في الاونة الاخيرة الى تفجيرات مجهولة المصدر نسبها البعض لغارات بطائرات مسيرة خارجية. الى ذلك قال رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، إن العراق ليس مخزناً للسلاح، داعياً إلى الحفاظ على الدولة العراقية وعدم السماح لأي انتهاك من شأنه المساس بالدولة. وأعلن الحكيم عن تشكيله جبهة المعارضة الوطنية، التي ستتولى الإعلان عن أول حكومة ظل في البلاد، مؤكداً أنها ستقوم بتصحيح المسار وفق مصالح الشعب العراقي.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال إن بلاده لن تتحول إلى ساحة لتصفيات صراعات الآخرين، مضيفاً أن الرئاسات الثلاث والقوى الأساسية تؤكد أن مرجعية الدولة هي الأساس وسيادة القانون. وكان العراق قد أعلن الاثنين الماضي أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتصدي لأي عمل يخرق سيادته، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة للحشد وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب إن بلاده «ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه»، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية.

