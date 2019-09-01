عربيات ودوليات

بروكسل الوكالات: كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن قوات سورية الديموقراطية «قسد» ألقت القبض على أحد أهم مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي وهو مواطن بلجيكي يدعى أنور هدوشي، والملقب بـ «جلاد داعش في الرقة». وذكرت صحيفة «دي مورغين» البلجيكية أن هدوشي المعروف بـ «أبي سليمان البلجيكي» يقبع في أحد سجون «قسد» بشمال سورية منذ الخريف الماضي بعد أن وقع وزوجته جولي مايس (23 عاماً) في أيدي عناصر من «قوات سورية الديمقراطية» أثناء الهجوم على بلدة باغوز التي شكلت آخر جيب لمسلحي «داعش» في منطقة وادي الفرات. وهادوشي البالغ 35 عاماً متهم بتنفيذ أكثر من 100 عملية إعدام في الرقة.

