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الرياض الوكالات: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجمعة، عدداً من الأوامر الملكية، التي تقضي بتعيين مسؤولين كبار واستحداث وزارة وهيئات جديدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه من بين الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة، علاوة على إنشاء وزارة مستقلة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

وأضافت «صدر أمر ملكي لتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض».

وتابعت «إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء».

كما قضى أمر ملكي منفصل بإنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، إضافة إلى تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

تعيينات جديدة

وبخصوص التعيينات، فقد جرى تعيين بندر إبراهيم الخريف، وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وفهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير.

كما تم تعيين عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ومازن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وقضت أوامر ملكية أخرى بإعفاء عقلاء العقلاء من منصب نائب رئيس الديوان الملكي، وتماضر بنت يوسف الرماح من منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وخليل بن مصلح الثقفي من منصب الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما أعفي خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من منصبه.

وتفصيلا.. تضمنت الأوامر الملكية:

تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض.

يُعدَّل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة.

إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

إنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، يرتبطان تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين بندر إبراهيم الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.

تعيين الدكتور بندر محمد بندر العيبان مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

تعيين الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

تعيين مازن إبراهيم الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

تعيين الأستاذ عقلاء العقلاء نائباً لرئيس الديوان الملكي.

إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبها.

إعفاء الدكتور خليل بن مصلح الثقفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

إعفاء الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن من منصبه.

