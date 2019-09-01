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الخرطوم - أ ف ب: وجهت محكمة في الخرطوم أمس إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف بها بطريقة غير مشروعة. وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير إنه تم العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل البشير. وأعلن القاضي «أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 ملايين يورو و351,770 دولار و5,7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة». وأضاف القاضي متوجها للبشير «فإنك ارتكبت فعلا مخالفا للمواد ذات الصلة في قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي».

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، موضحاً «وبما ان العقوبة اكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان».

وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.

وكان محامي البشير طلب من المحكمة، خلال الجلسة الماضية، بالإفراج عن موكله بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت صحف سودانية ذكرت أن خزانة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه، أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

