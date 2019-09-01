دوليه

تتجه الأنظار اليوم الى «ستاد الامارات» الذي يحتضن مواجهة دربي شمال لندن بين أرسنال وضيفه اللدود توتنهام، وذلك في المرحلة الرابعة من الدوري الانكليزي.

وأدرك أرسنال وتوتنهام أن أمامهما الكثير من العمل من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمنافسة على اللقب، وذلك بعد أن مني الأول بهزيمته الأولى للموسم في المرحلة الماضية بخسارته في ملعب ليفربول 1-3، في حين سقط جاره على أرضه أمام نيوكاسل 0-1. ويأمل أرسنال تكرار سيناريو المواجهة الأولى بينهما الموسم الماضي في الدوري حين حقق فوزا مثيرا على رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 4-2، قبل أن يثأر سبيرز بعدها بأيام معدودة من خلال اقصاء «المدفعجية» من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة بالفوز عليهم في معقلهم 2-0.

ويخوض توتنهام مباراة الدربي دون أن يحسم حتى الآن مصير الثلاثي الدنماركي كريستيان اريكسن والبلجيكيين يان فيرتونغن وتوبي ألديرفيرلد المرشحين للرحيل عن الفريق قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في البطولات الأوروبية الأخرى غداً الاثنين، أو الانتظار حتى نهاية الموسم بعد أن رفض الثلاثي التوقيع على عقود جديدة.

وغاب فيرتونغن عن المباريات الثلاث الأولى لتوتنهام هذا الموسم، فيما بدأ اريكسن مباراتي أستون فيلا (3-1 في المرحلة الأولى) ونيوكاسل على مقاعد البدلاء.

ومن المؤكد أن بوكيتينو لن يتحمل ابقاء اريكسن وفيرتونغن اللذين يعتبران من أفضل لاعبي فريقه، خارج التشكيلة في مواجهة فريق مثل أرسنال، ولاسيما بعد الخسارة أمام منافس أقل مستوى بكثير بشخص نيوكاسل.

وفي معسكر فريق المدرب الاسباني أوناي ايمري الذي عمل جاهدا هذا الصيف لضم لاعبين جدد من أجل العودة الى مسابقة دوري أبطال، تبدو الأمور أكثر ايجابية من سبيرز استنادا الى ما قدمه «المدفعجية» في المباراتين الأوليين بالتحديد (فاز على نيوكاسل خارج ملعبه 1-0 وبيرنلي 2-1 بفضل هدفين للغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ).

ويأمل ايمري بطبيعة الحال أن يكرر سيناريو الدربي الأول له حين فاز فريقه 4-2 في ديسمبر 2018، لكنه شدد على أنه «أريد التحدث عن كل مباراة كأنها مختلفة عن الأخرى. نتذكر مباراة دربي العام الماضي والايجابيات التي خرجنا بها، وحتى بعض الأمور التي كانت أقل ايجابية. الأهم أني أريد أن أكتب (ذكريات) دربي جديد. انها مباراة أخرى بالنسبة لنا».

واكتفى مان يونايتد بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثمبتون في افتتاح المرحلة أول من أمس، ليحقق النقطة الثانية له فقط في آخر ثلاث مباريات. وواصل «الشياطين الحمر» بقيادة المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير، اهدار النقاط في مطلع موسم في 2019-2020، اذ أضافوا تعادلاً أول من أمس الى تعادلهم مع ولفرهامبتون 1-1 في المرحلة الثانية، وخسارتهم في الثالثة أمام كريستال بالاس 1-2، وذلك بعد فوز برباعية نظيفة على تشلسي في الأولى.

وأتى التعادل على ملعب سانت ماري ستاديوم التابع لساوثمبتون، رغم تمكن يونايتد من التقدم في الدقيقة العاشرة بهدف للاعبه الجديد الويلزي دانيل جيمس بتسديدة قوية من داخل المنطقة (10). ورفع اللاعب الشاب (21 عاما) المنتقل هذا الصيف من سوانسي سيتي، رصيده الى ثلاثة أهداف في أربع مباريات في «البريمرليغ». لكن ساوثمبتون تمكن من معادلة النتيجة في مطلع الشوط الثاني، بهدف بكرة رأسية من مدافع الدنماركي يانيك فسترغارد (55)، هو الأول له مع الفريق منذ انضمامه الى صفوفه في صيف العام الماضي. وتمكن المضيف من الحفاظ على النتيجة الايجابية على رغم النقص العددي الذي عانى منه في آخر ربع ساعة، بعد طرد لاعبه الانكليزي-النمساوي كيفن دانسو في الدقيقة 73 لنيله البطاقة الصفراء الثانية. وكثّف «الشياطين الحمر» ضغطهم في الدقائق الأخيرة محاولين تهديد مرمى ساوثمبتون بتسديدات بعيدة المدى، منها للبديل مايسون غرينوود (88) تصدى لها ببراعة حارس المرمى أنغوس غان، تلاها المخضرم آشلي يونغ بتسديدة التفافية قريبة من القائم الأيسر للمرمى (89).

وفي ايطاليا، يشهد الملعب الاولمبي في العاصمة مواجهة دربي بين لاتسيو وروما في المرحلة الثانية من الدوري، وذلك بعد تعادل الاخير مع جنوى 3-3 وفوز الاول الكبير على سمبدوريا 3-0. وقال مهاجم روما التركي جنكيز أوندر «أهمية الدربي معروفة للجميع هنا في روما وبالنسبة للاعبين أيضا. سنقدم كل شيء للحصول على النتيجة التي نرغب فيها. يجب ان نعود الى دوري الابطال». وتتركز الانظار على انتر بحلته الجديدة مع المدرب أنتونيو كونتي والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عندما يحل على كالياري. وحقق «نيراتسوري» فوزا كبيرا افتتاحا برباعية نظيفة على ليتشي الصاعد.وتعاقد الفريق اللومباردي مع المهاجم التشيلي الكسيس سانشيز لينضم الى لوكاكو زميله السابق في مان يونايتد.

