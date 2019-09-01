دوليه

استبعد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني اللاعبين مويز كين ونيكولو تسانيولو من تشكيلة ضمت 26 لاعبا ستواجه أرمينيا وفنلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020، في عقوبة على سلوكهما خلال كأس أوروبا تحت 21 عاما. وكان تسانيولو (20 عاما) لاعب وسط روما، وكين (19 عاما) المنتقل من يوفنتوس الى ايفرتون الانكليزي ضمن تشكيلة مانشيني في الموسم الماضي بعد تألقهما في الدوري المحلي. لكنهما استبعدا عن المباراة الاخيرة ضمن دور المجموعات في بطولة تحت 21 عاما التي اقيمت في ايطاليا، بعد تأخرهما عن حضور حصة فيديو، وكما كان متوقعا في الصحافة المحلية مدد مانشيني عقوبتهما لمباريات المنتخب الاول. واستبعد عن التشكيلة قلب الدفاع جورجيو كييلني (35 عاما) بعد تعرضه لاصابة قوية في ركبته ستبعده عدة اشهر، فاستدعى بدلا منه فرانشيسكو اتشيربي لاعب لاتسيو. تتصدر ايطاليا المجموعة العاشرة بفارق ثلاث نقاط عن فنلندا بعد فوزها في مبارياتها الاربع، وتحل ضيفة على ارمينيا الخميس ثم على فنلندا الثانية بعدها بثلاثة أيام.

