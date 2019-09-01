دوليه

أعلن نادي يوفنتوس، بطل ايطاليا في الاعوام الثمانية الاخيرة، أن مدافعه وقائده المخضرم جورجيو كيليني سيخضع لجراحة بعد تعرضه لتمزق في الرباط على مستوى ركبته اليمنى خلال تمارين الفريق الجمعة. وجاء في بيان نادي مدينة تورينو أن الفحوصات «أظهرت تمزقًا في الرباط الصليبي الامامي، وسيكون من الضروري أن يخضع لجراحة في الايام المقبلة».ولم يوضح النادي الفترة الذي سيغيب عنها ابن الـ35 عاما عن الملاعب، ولكن قد يغيب لما يقارب الخمسة اشهر وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية. وكان «بيانكونيري» قد وقع مع المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت هذا الصيف من أياكس، الا ان غياب كيليني سيشكل ضربة قوية لبطل ايطاليا.