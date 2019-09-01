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دوليه

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سيميوني إلى كالياري


أعلن نادي كالياري الإيطالي انضمام المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني الى صفوفه قادماً من فيورنتينا، في صفقة تشمل استعارة مع خيار الشراء الإلزامي، من المقرر أن تبقيه في صفوفه لفترة خمسة أعوام. وأشار نادي جزيرة سردينيا الى أن اللاعب البالغ 24 عاما، وهو نجل دييغو سيميوني المدرب الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بات مرتبطا به بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024. وأوضح كالياري أنه بات يحظى بانضمام اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لريفر بليت الأرجنتيني، «بمهاجم شاب، شرس وديناميكي»، معتبرا أنه سيكون «جزءا مهما» من تشكيلة الفريق في الفترة المقبلة.


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