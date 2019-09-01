دوليه

أعلن ناديا ريال سوسييداد الإسباني وأرسنال الإنكليزي السبت انضمام الظهير الإسباني ناتشو مونريال الى الأول قادماً من الثاني، في صفقة تعيده الى بلاده بعد نحو ستة أعوام من مغادرته الدوري الإسباني. وأكد النادي الإسباني أن مونريال (33 عاما) وقع معه عقدا من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه سيضيف الى تشكيلته الشابة مزيجا من «الخبرة، الشخصية، والأداء». وكان اللاعب القادر أيضا على شغل مركز قلب الدفاع، قد رحل عن نادي ملقة في العام 2013 لينضم الى نادي شمال لندن الذي خاض معه 251 مباراة سجل خلالها 10 أهداف.وخلال مسيرته مع «المدفعجية»، أسهم مونريال في إحراز أرسنال كأس الاتحاد الإنكليزي ثلاث مرات، وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام الغريم اللندني تشلسي.

