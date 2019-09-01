دوليه

يسعى أتلتيكو مدريد للانفراد بالصدارة عندما يستضيف ايبار اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، مستغلاً سقوط شريكه السابق في الصدارة إشبيلية في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو 1-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة. وحقق أتلتيكوانتصارين في أول جولتين مع جوهرته الجديدة البرتغالي اليافع جواو فيليكس القادم بنحو 120 مليون يورو. وتخطى أتلتيكو خيتافي وليغانيس بنتيجة واحدة (1-0)، برغم خسارة الفرنسيين لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الالماني)، انطوان غريزمان (برشلونة)، ورودريغو هرنانديز (مانشستر سيتي الانكليزي). تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني التي رحل عنها ايضا المدافع الاوروغوياني المخضرم دييغو غودين (انتر الايطالي) وخوانفران (ساو باولو البرازيلي) قد تخسر ايضا المتألق الارجنتيني انخل كوريا لميلان الايطالي، لكنها اقتربت من ضم رودريغو مورينو من فالنسيا قبل اقفال باب الانتقالات في 2 سبتمبر.وتتركز الانظار على الاصابات المتلاحقة لريال مدريد الذي انفق 300 مليون يورو في سوق الانتقالات. وكان لاعب الوسط الدولي ايسكو آخر المصابين بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين اليمنى للفخذ. ولم يحدد ريال مدة غياب لاعبه، مؤكدا أنه في مرحلة انتظار «تقييم حالته». ويفتقد ريال جهود الوافد الجديد البلجيكي إدين هازار (الفخذ الايسر)، والكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب في ربلة الساق، وابراهيم دياز والبرازيلي رودريغو.كما يغيب جناحه ماركو أسنسيو الذي خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة وسيغيب لأشهر، والجناح الأيسر الفرنسي فيرلان مندي القادم مطلع الموسم من ليون والذي يعاني من إصابة في ربلة الساق. وكان اشبيلية أهدر أولى النقاط في الدوري بتعادله على أرضه مع سلتا فيغو 1-1 الجمعة. وظن فريق المدرب خولن لوبيتيغي أنه خطف النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليًا عندما سجل الارجنتي فرانكو فاسكيز، الذي دخل بديلا في الدقيقة 70، هدف التقدم برأسية في الدقيقة 81 بعد أن رفع مواطنه ايفر بانيغا كرة متقنة من ضربة حرة، أكدتها تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو «فار». الا ان دنيس سواريز حرم الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيخوان من الاحتفال عندما أدرك التعادل للضيوف بعد تمريرة من البديل سانتي مينا (84).

