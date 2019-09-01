دوليه

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، أن عودة مواطنه نيمار الى فريق برشلونة، مرتبطة بالنادي الكاتالوني، مؤكدا ليل الجمعة أن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق بعد. وشكل نيمار محور تقارير صحافية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد. وفي الأيام الماضية، بدا برشلونة الوحيد في السباق لاستعادة لاعبه السابق الذي انتقل من صفوفه الى سان جرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة. وفي تصريحات على هامش فوز سان جرمان على مضيفه متز 2-0 في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، قال ليوناردو الذي يتولى المفاوضات بشأن الانتقال المحتمل لنيمار «(حتى) اليوم، لا يوجد اتفاق». وبشأن ما اذا كان سيتم التوصل لاتفاق، قال ليوناردو «لا أعرف»، متابعا: «الأمر يرتبط ببرشلونة. لقد كنا منفتحين على التحدث (...) قلنا دائما إن في إمكانه الرحيل في حال تلقينا عرضا يرضينا. لم يحصل ذلك» بعد. وشدد ليوناردو على أن «موقفنا كان واضحا دائما. عرفوا دائما ما كنا نريده. المرة الأولى التي تلقينا فيها عرضا مكتوبا من برشلونة كانت في 27 أغسطس. كنا منفتحين على الحديث مع لاعبين آخرين من أجل اتمام العملية. لكننا لم نتوصل أبدا الى اتفاق مكتوب بشأن شروطنا». ويشارك نيمار في التمارين مع فريق العاصمة الفرنسية، لكنه لم يخض معه أي مباراة هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة الى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادما من سانتوس البرازيلي. ورأى ليوناردو أن العلاقة الحالية بين نيمار والنادي الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية «ليست الأكثر سكينة. نحن فتحنا المجال أمام رحيله لكن فقط بشروطنا، والتي لم تتم تلبيتها أبدا». وتابع: «في الحقيقة، لا يملك أي ناد الأموال الكافية لشرائه (نيمار). شرط رحيله لا يزال مرتبطا بالعثور على بديل، مع لاعبين آخرين ربما لتكملة البدل المالي الذي نطلبه. كنا منفتحين على ذلك». وكان مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه سان جرمان للتعاقد مع نيمار وجعل منه أغلى لاعب، هو قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة. ويتوقع أن تشمل أي صفقة محتملة بين سان جرمان وبرشلونة، بدلا ماليا كبيرا إضافة الى انتقال لاعبين من كاتالونيا الى باريس، مع أسماء مرجحة مثل لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يتردد أنه غير راغب في الرحيل عن ناديه الحالي. وأكد ليوناردو أن أي اجتماع بين الناديين «غير مقرر» في عطلة نهاية الأسبوع، علما بأن فترة الانتقالات الصيفية تقفل أبوابها غداً الإثنين.

