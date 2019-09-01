دوليه

حقق المنتخب الصربي بداية بلا رحمة لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2019 في كرة السلة، بفوز كاسح السبت على أنغولا 105-59 في المباراة الأولى للبطولة التي تستضيفها الصين حتى 15 سبتمبر. ويأمل المنتخب الذي حل وصيفا للولايات المتحدة في النسخة الأخيرة عام 2014، في استغلال غياب العديد من النجوم عن تشكيلة المنتخب الأميركي الباحث عن لقبه الثالث تواليا، للتتويج للمرة الأولى كبلد مستقل. وفرض المنتخب الصربي نفسه كالطرف الأفضل في المباراة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة فوشان بجنوب الصين ضمن المجموعة الرابعة، معولا بشكل أساسي على بوغدان بوغدانوفيتش، لاعب فريق ساكرامنتو كينغز المشارك في دوري المحترفين، والذي أنهى المباراة مع 24 نقطة.الى ذلك، أضاف مواطنه نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي أيضا، 14 نقطة، وهما ساهما في إنهاء منتخب بلادهما الشوط الأول متقدما بفارق 18 نقطة، قبل أن يعزز الصرب بشكل لا لبس فيه تفوقهم في الشوط الثاني وينهوا المباراة بفارق 46 نقطة. ويبدأ المنتخب الأميركي الدفاع عن لقبه الأحد ضد التشيك ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا تركيا واليابان. ويخوض المنتخب الأردني مباراته الأولى اليوم ضد الدومينيكان في المجموعة السابعة التي تضم أيضا فرنسا وألمانيا.

