دوليه

انتزع النصر حامل اللقب ثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه الصعب على مضيفه الفتح 1-0 أول من أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في المرحلة الثانية من الدوري السعودي. سجل الهدف المهاجم الشاب فراس البريكان (49) ليحقق النصر فوزه الثاني بعد الاول على ضمك 2-0. وفوت الشباب فرصة تحقيق الفوز الثاني توالياً واكتفى بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.وكان بإمكان الشباب حصد العلامة الكاملة لولا ركلة الجزاء التي أهدرها الأرجنتيني كريستيان غوانكا (73)، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفيصلي احمد أشرف. وبهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط والفيصلي إلى نقطتين.وضاعف أبها جراح مضيفه الوحدة وفاز عليه 2-1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.تقدم أبها بواسطة الجزائري مهدي تاهرات (31) وأدرك الوحدة التعادل عن طريق الأسباني البرتو بوتيا (65)، قبل أن يحسم أبها المباراة في الوقت القاتل بفضل الهدف الذي سجله عمار النجار (90).

