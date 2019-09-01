دوليه

يتطلع الزمالك لحسم تأهله الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر عندما يواجه الاتحاد السكندري اليوم الأحد في نصف نهائي المسابقة التي يحمل لقبها. وتأهل الزمالك لهذا الدور عقب الفوز على المقاصة بهدف نظيف في ربع النهائي فيما وصل الاتحاد لهذه المرحلة بالانتصار على الاسماعيلي بنتيجة 3-1. ويخشى الزمالك مفاجآت الاتحاد السكندري الذي يتألق أمام الكبار حيث أخرج الاسماعيلي في الدور السابق كما أنه نجح في اقصاء الزمالك من كأس زايد مطلع الموسم وقبله الترجي التونسي. وشهدت قائمة القائمة عودة يوسف ابراهيم «أوباما» بعد نهاية ايقافه 3 مباريات عقب طرده في لقاء الجونة بالدوري ومحمد حسن لاعب الوسط بعد تماثله للشفاء بينما يغيب عن اللقاء المهاجم المغربي خالد بوطيب رغم عودته للتدريبات لعدم اكتمال جاهزيته بجانب مصطفى فتحي واسلام جابر لنفس السبب وخرج من القائمة حازم امام الظهير الأيمن وكريم بامبو لأسباب فنية. وشهدت المسابقة تأهل بيراميدز الى نصف نهائي بعد الفوز بنتيجة 2-0 على حرس الحدود في ربع النهائي ليضرب موعدا مع بتروجت في نصف النهائي غدا الاثنين. وسجل هدفي بيراميدز الغاني جون انتوي (48 من ركلة جزاء و69).

