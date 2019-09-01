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لنكمل تعريف ابطال الكويت من غير لعبة كرة القدم وما آخر إنجازاته الرياضية؟ فأنا متأكد بأن هذا البطل لا يعرفه إلا القلة من مهتمي لعبة ألعاب القوى فهو بطل الكويت والخليج وآسيا في لعبة 110 حواجز، اللاعب يعقوب اليوحة الذي شارك قبل يومين في بطولة مدريد الدولية وأحرز المركز الثالث بجدارة وبفارق بسيط عن البطل الاسباني وياريت كانت وسائل الإعلام الرياضية تابعت سباق هذا اللاعب وركزت عليه بالصحف اليومية فهو مشروع بطل أولمبي إن شاء الله بالقريب العاجل... فمن شاهد هذا السباق الدولي سيعرف ان يعقوب كان واقفاً بينهم بكل جرأة وثقة بالنفس وبدأ السباق الى نهايته بقوة فنية مميزة حتى المذيع أشاد به وبما حققه بين أبطال العالم. فهو موهوب كما كان من سبقوه في اللعبة من عائلته الكريمة فوالده وعمه هم أبطال مسابقة الوثب ولوالده الفضل أيضا في ما وصل إليه من إنجازات رياضية.. وهذا يذكرني باللاعب بطل آسيا بقذف الجلة محمد الزنكوي وابنه د. علي بطل ناشئي آسيا في الاهتمام بأبنائهم شخصياً.

فكل الأمل أن نسمع كل يوم عن بطل آخر غير معروف لكي نعرفه للجماهير الرياضية وياريت يكون هناك برنامج رياضي يلقي الضوء على هؤلاء الموهوبين في اللعبة أو الألعاب الأخرى ونتابعهم كل يوم لكي نقف معهم في إنجازاتهم للكويت... والله من وراء القصد .

