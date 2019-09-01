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يصل في 04:00 عصر اليوم وفد منتخب نيبال استعداداً لمواجهة الأزرق الخميس المقبل في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ومن المتوقع ان يبدأ المنتخب النيبالي الذي يقوده السويدي يوهان كالين تدريباته غداً الاثنين على ان يخوض الفريق تدريبه الأخير يوم الأربعاء على ملعب نادي الكويت الذي سيستضيف المباراة الخميس المقبل في 08:00 مساءً.

في المقابل، دخل الأزرق امس في معسكره التدريبي المغلق بفندق حياة ريجنسي بعد اكتمال صفوفه بالتحاق لاعب السالمية مبارك الفنيني، لينضم الى لاعبي العربي وكاظمة والكويت الذين التحقوا تباعاً بالتدريبات التي انطلقت السبت الماضي بـ 11 لاعباً من نادي القادسية.

وكان المنتخب النيبالي لعب مباراتين مع الأزرق في الكويت مارس الماضي انتهت الأولى بالتعادل 0-0، وفاز المنتخب بالثانية بهدف نظيف سجله يوسف ناصر من ركلة جزاء.

من جانب آخر، اعلن مدرب استراليا غراهام ارنولد تشكيلة منتخب استراليا لمواجهة الازرق يوم 10 سبتمبر وضمت 23 لاعبا منهم 3 لاعبين يشاركون في الدوري الاسترالي فيما توزع العشرون الباقون على اوروبا واسيا واميركا الشمالية وغاب عنها كما هو متوقع لاعب الوسط توم روجيتش المحترف في سلتيك الاسكتلندي.

وبدا واضحا على التشكيلة تركيز ارنولد على لاعبين خبرتهم الدولية متواضعة بعد الأداء الهزيل لاستراليا في نهائيات كأس امم آسيا التي استضافتها الامارات في يناير الماضي، واختار المدرب الاسترالي 12 لاعباً خاضوا اقل من 10 مباريات دولية من بينهم مدافع فليتود تاون، هاري سوتار الذي استدعي لاول مرة لمنتخب بلاده بينما سيكون قائد الفريق مارك ميليغان (34 عاما) عنصر الخبرة وسيبلغ عدد مبارياته 80 في حال خاض المباراة ضد الازرق.

ويعتبر لاعب برايتون الانكليزي آرون موي وزميله في الفريق الحارس ماثيو ريان ولاعب هرتا برلين ماثيو ليكي ولاعب شيفيلد وينزداي ماسيمو ليونغو ابرز الاسماء التي استدعاها ارنولد لمنتخب استراليا الذي سيعتمد في الهجوم على المهاجم آدم تاغارت المحترف في الدوري الكوري الجنوبي، بعد ظهوره مع منتخب استراليا للمرة الأولى عقب غياب 5 سنوات في المباراة الودية امام كوريا الجنوبية والتي خسرتها استراليا 0-1 في بوسان في يونيو الماضي.

وأشار ارنولد الى انه استبعد عدد من اللاعبين من ذوي الخبرة واستدعى اخرين يمكن ان تمنح المنافسة بينهم دفعة قوية لاستراليا موضحا انه من المثير بالنسبة الى منتخب استراليا وجود عدد كبير من اللاعبين يتنافسون للانضمام للمنتخب الذي سيدخل معسكرا لمدة اسبوع في الامارات قبل لقاء الازرق . وفيما يلي تشكيلة استراليا :مصطفى اميني، عزيز بيهيتش، براندون بوريلو، ميلوس ديجينك، ابوستولوس جيانو، كريغ غودوين، ريان غرانت، اغدين هارتيك، جاكسون جاكسون، جيمس جيجو، ميتشيل لانجيرك، ماثيو ليكي، ماسيمو ليونغو، اوير مابيل، جيمي ماكلارين، مارك ميليغان، آرون موي، اندرو ريدماين، ماثيو ريان، ترينت سينسبري، براد سميث، هاري سوتار، آدم تاغارت. يذكر ان الأزرق لعب مباراة ودية مع استراليا في اكتوبر الماضي وانتهت بفوز الضيوف برباعية نظيفة.

