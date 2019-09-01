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أشاد رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور بمسيرة لاعب نادي القادسية والأزرق السابق محمد راشد وما قدمه طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها او المنتخبات الوطنية، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري او الفني مع الاندية او المنتخبات الوطنية مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب. من جانبه، توجه راشد بالشكر لعاشور على الدعم الذي قدمه ووجه له الدعوة لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي على هامش المباراة التي ستجمع الأصفر مع العربي يوم السبت 21 سبتمبر الحالي على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن الجولة الثانية من الدوري. وفي نهاية اللقاء قدم راشد لعاشور درعا تذكارية بهذه المناسبة.

