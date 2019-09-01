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العربي يواجه الصليبخات ودياً


يلتقي العربي مع الصليبخات في 07:15 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذي يستهله الأخضر بمواجهة السالمية السبت المقبل في دوري الدرجة الممتازة، ويبدؤه الصليبخات بمواجهة الفحيحيل يوم 18 سبتمبر الحالي في دوري الدرجة الأولى. ويتطلع الاسباني خوان ايغناسيو مارتينيز مدرب العربي الى تصحيح الأخطاء التي بدت واضحة خلال مباراة الفريق امام الاتحاد السكندري الاسبوع الماضي في بطولة الأندية العربية. وقرر الجهاز الفني الاستغناء عن لاعب الوسط البوركيني حامد اسماعيل بحسب تصريح مدير الفريق مبارك البلوشي الذي اكد تمسك المدرب بالمدافع راؤول رغم غيابه عن مباراة الاتحاد بسبب الاصابة. ويدرس العربي سير ذاتية لأكثر من مهاجم للتعاقد مع احدهم قبل انطلاق الدوري. في المقابل، ستكون مباراة اليوم الأولى للصليبخات بعد عودته من معسكره الخارجي في القاهرة، ويتطلع الفريق الذي يقوده الوطني انور يعقوب الى المنافسة على بطاقتي الصعود الى الدرجة الممتازة.


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