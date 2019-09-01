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يغادر اليوم وفد منتخب كرة اليد الى صربيا لاقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 17 الى 26 اكتوبر المقبل. ويستمر المعسكر الذي يتخلله عدد من المباريات التجريبية حتى 19 سبتمبر الحالي. ويترأس الوفد ناصر صالح رئيس الاتحاد، ويضم كل من: محمد الخميس مدير المنتخبات الوطنية، وفهد الهاجري مدير المنتخب الاول، وعبدالعزيز الزعابي مشرف المنتخب، والجهاز الفني برئاسة المدرب الفرنسي يريم سيلا ومعاونيه الفرنسي ايريك امالو والتونسي منير حسن، ومدرب اللياقة البدنية الايسلندي راجنار اوسكارسون، ومدرب الحراس التونسي ايمن الشيخ، واخصائي العلاج الطبيعي التونسي محمد ياسين، بالاضافة الى 26 لاعباً، هم: علي صفر وصالح الموسوي ومشعل عباس طه وعبدالرحمن البالول ومشاري صيوان ويعقوب اسيري ومحمد الغربللي وخالد الغربللي وعبدالله الغربللي ونواف الشمري ومشاري عباس طه وعبدالعزيز الشمري ومهدي خان وسالم محبوب وعبدالله مصطفى ومحمد جواد واحمد القطان وابراهيم الامير وعبدالله العطية وحسن صفر ومحمد البلوشي وعبدالعزيز الدوسري واسماعيل خزعل وبندر الشمري وعبدالله الخميس وفواز عبدالهادي.

وأشاد رئيس الاتحاد بفترة الاعداد الاولية التي انطلقت منتصف اغسطس الماضي ومدى التزام اللاعبين بالتدريبات اليومية واتباع تعليمات الجهازين الفني والاداري. واضاف صالح: «معنويات الجميع مرتفعة بعد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية وعودة منتخباتنا الوطنية للمشاركات الخارجية، وتلهف اللاعبين لتمثيل الكويت في محافل اليد الخارجية بشكل مشرف». وأكد صالح ان الاستحقاقات المقبلة مهمة «وعلينا التعاون من اجل عودة اليد الكويتية لسابق عهدها في المنافسة على الالقاب وتسيد القارة الصفراء».

