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أحرز منتخب كرة الطاولة خالد الحجرف المركز الثالث في بطولة بودابست الدولية المفتوحة للفردي للناشئين التي اختتمت منافساتها الخميس الماضي بمشاركة اكثر من 350 لاعبا من مختلف الدول الأوروبية.

وجاءت مشاركة منتخب الكويت لكرة الطاولة في البطولة الدولية ضمن معسكره التدريبي الذي اقيم في هنغاريا لمدة اسبوعين وعاد منه مساء الجمعة، وضم 20 لاعبا من مختلف المراحل السنية.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة رئيس الوفد خالد الخضري نجاح المعسكر التدريبي من الناحيتين الفنية والبدنية، مضيفا: «خاض المنتخب بجميع مراحله السنية الأربعة العديد من المباريات الودية التي اقيمت خلال المعسكر، واستفاد اللاعبين كثيرا من التدريبات اليومية التي اقيمت على فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن اللقاءات الرسمية».

وأشاد الخضري بدعم رئيس الاتحاد علي الدبوس وأعضاء مجلس الادارة وحرصهم على متابعة المعسكر التدريبي، كما اثنى على دور الهيئة العامة للرياضة وحرصها على تطوير المستوى الفني لأزرق «الطاولة» من خلال موافقتها على اقامة المعسكرات التدريبية التي من شأنها تطوير اللاعبين.

