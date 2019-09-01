آراء

مع مرور كل سنة هجرية يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات بحلول تلك السنة الهجرية. ومن المعروف ان اسم السنة الهجرية ارتبط بالهجرة النبوية والتي كانت البداية لانطلاقة المسلمين في إقامة الدولة التي استطاعت ان تقيم امبراطورية من مشارق الارض الى مغاربها.

والحقيقة ان السنة الهجرية ليست فقط مناسبة دينية الا انها انعكاس لحضارة اقامها العرب والمسلمون وهي تدفعنا كل عام الى وجوب التمعن والتفكير في كيفية تجديد تلك الحضارة، فهذا التقويم الهجري هو انعكاس لتاريخ العرب الذين اطلقوا اسماء على جميع الأشهر القمرية التي تعكس طبيعة حياتهم المعيشية كما ان الأشهر قسمت الى اشهر الحرب والتجارة والأشهر الحرم التي حرم فيها القتال وقد استمر ذلك التقسيم حتى بعد مجيء الاسلام بل زادت أهميته ولاسيما مع ظهور العلوم الاسلامية و التسابق على الترجمة.

ومن الجدير بالذكر ان التسامح والانفتاح على جميع العلوم والرغبة الجامحة للوصول الى المعرفة كانت سببا رئيسا لتلك الحضارة التي بناها المسلمون الأوائل، ولعب دور التحالف ما بين المؤسسة السياسية والعلماء دورا حاسما في دعم حركة الترجمة التي بدأت من بيت حنين بن اسحق واشتهرت عائلته بترجمة اهم الكتابات اليونانية الاولى لأرسطو وأفلاطون والتي استفاد منها المسلمون وزادوا عليها ولعب ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس دورا مهما في شرح الاعمال الفلسفية حتى قالوا انه بعد كتاباته تحول العلم من يوناني الى علم سيناوي بمعنى ان ما وصل للعرب والمسلمين كان من خلال فهم ومعرفة ابن سينا، وسهلت تلك الثورة الفكرية والتي انتهت بسبب الخلافات الداخلية على السلطة الغزو الخارجي من قبل المغول وصولا الى العثمانيين حيث معهم جاء دور القوة العسكرية التي قضت على القوة العلمية.

في هذه الأشهر الهجرية يحق لنا ان نستذكر ذلك التاريخ الاسلامي العتيد والذي بالإمكان استعادته من خلال الإخلاص بالعمل وحب المعرفة والسلام والانفتاح على الآخر وعدم الشعور بالضعف ازاء أي افكار نعتقد بانها تسعى للانتقاص من الفكر الديني ولو كان الحال كذلك لما اقدم المسلمون الأوائل بكل نشاط على ترجمة اعمال الفلاسفة الكبار بل انهم في كل كتاباتهم كانوا يشيرون اليهم بالاسلاف اي ان العلماء المسلمون الأوائل كانوا يرون في أنفسهم انهم احفاد هؤلاء المفكرين العظام فقد كان الانتماء بالنسبة لهم قائما على الانتماء الفكري وليس العرقي او الجغرافي.. لنحتف بذلك التراث ولننظر الى المستقبل بقلوب مفتوحة.

