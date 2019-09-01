آراء

مسؤولية كبرى تقع على عاتق الكبار، فهم الجسر الذي ينقل الى الجيل القادم قواعد المجتمع والقيم الانسانية والأخلاق وحدود التعامل وغيرها من خصال تمثل شخصية اهل هذه الأمة، وعندما نتكلم عن الأجيال فنحن نتكلم عن امتداد الأمة فهم مستقبلنا وهم من سيحمل الراية للبناء ورفع مكانتنا، لذا يجب علينا بأن نسهم بالاسلوب الافضل لصقل قدراتهم وتسويق رؤية مشرقة تعمل على رسم مستقبلهم، ومن واجبنا بأن نزرع الأمل في اجواء مجتمعنا كي يرى الصغار في عيوننا هالة تحفزهم على العمل والابداع.

تشهد تجارب المبدعين حول العالم وعبر الزمن بأن كلمة محفزة من شخص اسهمت بوصولهم الى ما وصلوا اليه، كما وتتلمس تأثيرها على شاب تعرفه وبسبب كلمة من قريب له او صديق وأحيانا مدرس او زميل او مسؤول اسهمت كلماته في تغيير المسار ودفع هذا الشاب نحو طموح اكبر وأمل قادم اجمل وابداع بلاحدود.

نأخذ نفساً عميقاً

هل تصدق بأن صدى بضعة كلمات محفزة منك سيكون لها الأثر في تغير مجرى هذا الصغير؟ لذا عليك نثر الجُمل المحفزة والتي ترفع الثقة بالنفس وترفع مستوى العزم عند الصغار وتستخرج الافضل منهم وترسم في عقولهم رؤية وأحلاما تأخذهم لمستقل اكثر ازدهارا؟ اجعل رسالتك تركز على المبادرة في خلق اجواء الأمل والسعي لصناعة اجيال وتفنن بكلماتك ولا تقلل من قيمة شاب قد يضيف بابداعه لونا جميلا وآخر قد يصل لمستوى يرسم للعالم ملامح اكثر جمالا.

عزيزي.. الكلمة الطيبة هي مصدر متجدد للطاقة تُوَلد شحنا ايجابيا يحرك عجلة التقدم، فكن انت هذه الطاقة.

