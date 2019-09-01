آراء

في نظرة سريعة لمقارنة الوضع الصحي في دول الخليج من جانب والوضع الصحي في الكويت من جانب آخر نجد ان هناك فجوة كبيرة وترديا هائلا للخدمات الصحية المقدمة لدينا في الكويت وذلك على الرغم من الدعم الهائل الذي تتلقاه وزارة الصحة والذي تذهب معظم مخصصاتها إلى الرواتب دون النظر الى جانب التطوير في المباني وتحديث الاجهزة وذلك حتى نستطيع ان نقلل من الملايين التي تُهدر في العلاج بالخارج.

ان عدم بناء مستشفيات عامة جديدة تواكب التطور السكاني والعمراني والاكتفاء بمجرد فصل الوافد عن المواطن في مراجعة المستشفى وذلك حتى لا يكون هناك تكدس في المراجعين لهي حلول ترقيعية فكان من الاولى بناء مستشفيات كافية في المحافظات الست حتى تستطيع ان تواكب هذه الزيادة الكبيرة من المراجعين وتواكب الطفرة الهائلة للعمران والمدن الجديدة التي تتم اقامتها هنا وهناك.

ان هذه المدن التي بنيت على حدود واطراف محافظات الكويت لهي في أمس الحاجة الى عدد كاف من المستشفيات والمستوصفات وذلك حتى تكون هذه المناطق مناطق جذب للسكان وايضاً للتخفيف عن سكانها من معاناة الانتقال الى المستشفيات في المدن الداخلية مما يزيد من معاناة المرضى في الانتقال الى مشفاهم.

من المؤكد أن وزارة الصحة وقعت في اخطاء عدة لا تغتفر فزيادة الرسوم الصحية تمثل عبئا كبيرا على الوافدين كما ان زيادة رسم مراجعة المستوصفات والمستشفيات من دينارين الى خمسة دنانير يمثل سقطة كبير يدفع ثمنها المواطن والوافد الذي يتقاضى راتباً ضعيفاً وبالتالي عندما يراجع المستشفى فانه يفكر ألف مرة قبل المراجعة وذلك لارتفاع رسوم العرض على الطبيب ورسوم الفحص والاشعة والتحاليل بالاضافة الى زيادة رسوم اجراء العمليات حيث تحولت وزارة الصحة الى وزارة جباية وليست وزارة رحمة وعلاج وانا على علم تماما بان هناك مرضى من الوافدين اصبحوا عندما يصابون بمرض ما فانهم يتجهون الى بلادهم للعلاج، فالحالات الحرجة من العمليات تكلف لدينا في الكويت أكثر بكثير من اجراء هذه العمليات في بلادهم.

ان قرار زيادة التأمين الصحي الذي من المفترض ان يطبق قريباً يحتاج الى مراجعة دقيقة حيث ان الـ 50 ديناراً التي تدفع للتأمين الصحي للسنة كافية تماماً على الرغم من ان الوافد هو الذي يتحمل دفعها وليس الكفيل وهذه هي الحقيقة الغائبة عن الكثيرين، ومعنى ان يزيد هذا المبلغ الى أكثر من ذلك فهذا يعني الضغط المادي الشديد على الوافدين وخصوصا الذين لا يراجعون المستشفيات مراجعات دورية فكان من الاولى ان نبقي هذه الرسوم وتتم زيادة رسوم المراجعة الدورية للمستشفيات.

ان وزارة الصحة حاليا لا تلتفت نهائياً الى مصلحة المرضى من المواطنين والوافدين بقدر اهتمامها بتحقيق زيادة في دخول الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطن والوافد وهذا في حد ذاته يمثل نقطة خطيرة تدفع بفشل المنظومة الصحية بأكملها.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

