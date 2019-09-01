آراء

اهلا وسهلا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بلده الكويت ضيفا على اخيه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

أهل الكويت يرحبون بفخامتكم ياسيادة الرئيس في بلدكم الكويت، والكل يعرف الدور الريادي الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والاقليمية والدولية ودورها في الحفاظ على الامن القومي العربي. ان هذه الزيارة تأتي في مرحلة وظروف دقيقة وأحداث متسارعة تشهدها المنطقة بما تحيط بها من تحديات واخطار على الامن والاستقرار وهي في حاجة الى مزيد من التنسيق والتشاور والوصول الى رؤية واضحة ومشتركة وموقف موحد لمواجهة الأخطار التي تلف المنطقة، فمصر وقفت معنا وقامت بدور مهم لا يمكن ان ينساه اي كويتي خلال الغزو العراقي الغاشم لبلدنا عام 90، وايضا لاننسى دور الرئيس السابق حسني مبارك امد الله في عمره حيث لعب دورا مهماً في تحرير بلدنا سواء بالمجال السياسي او العسكري وكلنا مطلع على دوره في مؤتمر القمة العربي الذي عقد بالقاهرة بداية الغزو لبلدنا، فتاريخ مصر يشهد لها منذ القدم فهي خاضت حروبا ودفعت الغالي والرخيص وقدمت دماء شبابها من اجل القضية الفلسطينية وخاضت عدة حروب من اجل القضايا العربية.

ان مصر الحضن الدافئ والملاذ الآمن لكل العرب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط فالعلاقات بين الكويت ومصر تاريخية وراسخة ولم يستطع احد ان يعكرها مهما حصل، انها علاقة يسودها الاحترام والتعاون في كل المجالات، وبكل صراحة لايمكن لأي دولة عربية ان تستغني عن مصر، لأنها الشريان الحيوي والفعال للعرب، ولابد ان يقف كل العرب مع الشقيقة مصر ومد يد العون لها لأنها لم تقصر يوما مع اية دولة، وستظل مصر هي الملاذ الآمن لكل العرب فمصر هي القلب والعين لهم وتستحق الوقوف معها فيما تحتاجه دون منة، فقد اعطت الكثير للجميع.

وبالختام اقول: الكويت نورت بوجودك يافخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وانت لست ضيفا علينا بل انت صاحب الدار، وأنت في بلدك وبين اخوانك واهلك فمصر تستحق منا ان نقدم لها كل شيء ومهما قدمت الدول العربية لمصر فهو قليل مقارنة بما قدمته مصر للامة على مر التاريخ. فأهلا وسهلا بفخامتكم بالكويت.

