آراء

نحن على قناعة بأن لا جدوى كبيرة لافراد كتب نحو وصرف وتوزيعها على طلاب مدارسنا وطالباتها في كل صف بالمرحلة الثانوية، وتدريس هذه القواعد في حصص منفردة، مع وضع 15-20 درجة لمهارة النحو العربي وحدها من مئة درجة لامتحان اللغة العربية؛ خصوصا اذا كانت معظم القواعد النحوية تضمها اسئلة السلامة اللغوية للموضوعات الشعرية والنثرية المقررة في كتب لغتنا العربية لكل الفصول في مدارسنا الثانوية.

والى ذلك يكتب الدكتور فوزي ايوب الاستاذ المتخصص في المناهج بالجامعة اللبنانية في دراسة منشورة في الزميلة «القبس» بتاريخ 8 ابريل 2012 فيقول: «فاذا كان اكثر من نصف دروس القراءة والنصوص العربية المقررة يتضمن مسائل نحوية.. فلماذا نحتاج اذن الى سلسلة كاملة من كتب النحو والقواعد؟

كما نحن على قناعة بأن لاجدوى كبيرة من تدريس بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في مطلع كل فصل دراسي لطالب العربية ما دامت هذه النصوص الدينية متوافرة في كتب التربية الاسلامية المقررة، لا سيما ان معظم مدّرسي اللغة العربية يدرّسون هذه النصوص حسب كتب التفسير القرآني المتوارثة؛ تماماً كما يفعل مدرسو التربية الاسلامية، ولا يمكنهم او بالأحرى لا يملك معظم مدرّسي اللغة العربية القدرة او المقدرة على تفسيرها لغوياً وبيان سر اعجازها وبلاغتها، كما هو مطلوب منهم؛وحسناً فعلت وزارة التربية قبل سنوات بفصل مادة التربية الاسلامية عن مادة اللغة العربية في مدارس الكويت الحكومية والأهلية، لكن هذا الفصل يبقى قاصراً طالما درسنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مع بداية كل فصل دراسي، ضمن منهج اللغة العربية؛ فتدريس النصوص الدينية والأحاديث النبوية؛ كما يقول الدكتور فوزي ايوب نفسه، غالبا ما يكون على حساب موضوعات نثرية وشعرية مقررة، وعلى حساب بعض الجوانب التربوية مثل جانب التشويق في النصوص وحيويتها، والتلميذ المعاصر تشده الموضوعات الحياتية والعلمية والخيالية المعاصرة اكثر».

علاوة على ان النصوص الدينية المفسّرة في كتب التفسير القديمة، غير قابلة للتحليل والتعليق من مدرّس اللغة العربية، كالنصوص الشعرية وحتى النثرية، فمدرّس اللغة العربية يمكنه استنتاج او استخلاص الأفكار او الفكر من قصيدة شعرية او قطعة نثرية؛ لكنه اي مدرّس اللغة العربية لا يقدر الا بيان الحقائق في النص القرآني والحديث النبوي.

والخلاصة: لا فائدة كبرى لطالب العربية من دراسته للنصوص الدينية ولا الأحاديث النبوية، ضمن كتب لغتنا العربية، لأن هذا يمارسه مدرسو التربية الاسلامية المتخصصون في الشريعة والدِّين، ممارسة افضل مما يفعله مدرّسو اللغة العربية المتخصصون في الأدب العربي وفنونه المختلفة. وليس في التربية الاسلامية، وشتان بين الأدب والدّين.

بقي في هذه العجالة ان نشير الى اهمية تضمين كتب «العربية» المقررة نصوصاً عالمية شعرية كانت او نثرية، ولا سيما في مجال الرواية والمسرح مع دراسة مستفيضة عن الحياة الذاتية لأصحاب هذه الروائع الفنية والأدبية الرائعة، بالاضافة الى دراسة لمقطوعات من فحول الشعر العربي ونتاجهم المميز، وهم معروفون.

أما الزج ببعض القطع لأدباء وشعراء مغمورين لدعم موقف سياسي او توجه اجتماعي، وارغام تلاميذنا على دراستها وأحياناً حفظها، فلن ينجم عنه سوى المزيد من الكراهية والنفور من درس «العربية» ومدرّسي العربية في مدارسنا الحكومية والخاصة سواء بسواء.

