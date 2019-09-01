الاخيرة

يتعلّق موضوعنا هذا برجل من أهل الكويت كانت له محبة في نفوس الذين عرفوه، واكتشفوا فيه طيبته ومحبته للآخرين، وحرصه على إدامة الاتصال بمن يحب هذا الرجل هو المرحوم الأستاذ إبراهيم مهنا عبدالرحمن المهنا، الذي كان لي نعم الصديق خلال مدة طويلة لم ينهها إلا انتقاله إلى رحمة الله سبحانه.

وهو جدير بأن يُذكر، فقد خدم وطنه في عدة مجالات وثابر على أداء الواجبات الاجتماعية فاكتسب التقدير والمحبة من كل من اتصل به.

وهذه عبارات سبق لي أن كتبتها عنه، وأوردها هنا لأنها خرجت في وقت الإحساس الشديد في يوم فراقه:

عرفته في الخمسينيات عندما كنا ندرس معاً في المعهد الديني بالكويت، كان صبياً لطيفاً محبوباً من أصدقائه محباً لدراسته، مقبلاً عليها، ومضت الأيام، وانتقلت إلى الدراسة في مصر، وبقي هو ليكمل السنوات الباقية من دراسته حيث كان - ولا أنكر ذلك - أصغر مني سناً، وعندما جاء إلى مصر كان اتصالنا مستمراً، وكان يزداد على مر الأيام تعلقاً بالأدب والتزود بالمعلومات العامة، وكانت علاقاته واسعة، فاكتسب لذلك معارف كثيرة حتى أصبح راوية بحق، تجد عنده الشعر والأخبار والفوائد المتنوعة، فلا يكاد يضمه مجلس حتى يكون ذلك المجلس مدرسة ثقافية ذات شأن.

أسعدني أنني زاملته في كلية دار العلوم حيث كنا - أنا وإياه - ندرس في مصر، وأننا التقينا عند الأستاذ العلامة محمود محمد شاكر عدة مرات، كما سعدت بمزاملته في العمل بوزارة التربية، وحين عمل في الخارج مستشاراً ثقافياً كانت صلتي به لا تنقطع، وبعد عودته إلى البلاد استمر هذا الاتصال دون انقطاع إلا في حالات السفر.

اشتغل الأخ إبراهيم في سلك التدريس مدرساً، وترقى فيه إلى النظارة، فصار - فترة من الزمن - ناظراً لإحدى مدارس الكويت الثانوية فخرّج فيها عدداً من أبناء البلاد، ثم انتقل مديراً في إحدى إدارات الوزارة، ثم كان انتقاله إلى الخارج - كما ذكرت - وبعد عودته التحق بوزارة الخارجية، فهو من أبرز العاملين فيها، برتبة وزير مفوّض.

ولقد دخلنا معه في تجربة مريرة في سنة 1984م حينما اختطفت طائرة الخطوط الجوية الكويتية المسمّاة «كاظمة» وهي في أجواء عمان وهو على متنها مع عدد من أصحابه، وكانت معاناة مشتركة حيث كانوا يقاسون المحنة التي وُضعوا فيها، وكنا نعاني الوجل عليهم، ولكن الله سلّم ونجا الجميع بعد مضي أسبوع من الأسر، ولم تزد هذه التجربة صاحبنا إلا إيماناً وتصديقاً.

يحتفظ الأخ إبراهيم المهنا بمكتبة تضم عدداً كبيراً من الكتب في فنون مختلفة ويحفظ الكثير من الأشعار باللغة الفصحى وباللهجة العامية، كما يحفظ أشعاراً بلهجات عربية أخرى، وقد تستغرب أن تكون منها اللهجة السودانية البعيدة عن التداول بيننا، ويلم بمعلومات تاريخية كثيرة، وتحفظ ذاكرته الثرية الكثير من أخبار هذا الوطن سياسية واجتماعية.

إنه ذخيرة حية تجمع الكثير من الأحاديث الممتعة، والذكريات الاجتماعية الجميلة.

ولا أريد هنا أن أذكر الأسى الذي عمّ الرفاق يوم فارقنا هذا الصديق العزيز، ولم نشعر - يومذاك - بفرحة العيد الذي هل في يوم وفاته. لأن الحزن عليه كان طاغياً. ولذلك قلت في تلك المناسبة:

أيها العيد ما الذي رُمت مِنَّا

كُلُّنا فيك صار مُضْنًى مُعَنَّى

يَقْدُّم اليومُ بالسعادة يا عيـ

ـد وتأتي كي تسلب الأنس مَنّا

أيها الراحلُ المفارقُ للصحـ

ـب أتدري بمن بَكَاكَ وأنَّا؟

أتُرى تعرف الذي ألجم الألـ

سنَ منَّا فلا ترانا أبَنَّا؟

كم تمنيتُ أن يكون الذي ينعيـ

ـك فينا قد ظنَّ ذلك ظنّاً

كم تمنى الرفاق لو كان ما قيـ

ـل خيالا، وكلّنا قد تمنّى

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المرحوم إبراهيم المهنا من الأشخاص القلائل الذين يصعب على المرء نسيانهم، فقد ترك في الذاكرة أثراً لا يمحى إلى الأبد، رحمه الله.

