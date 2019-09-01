الاخيرة

اكدت مصادر دبلوماسية لـ «النهار» صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن القاء الشرطة القبرصية القبض على 10 كويتيين وايداعهم الحبس الاحتياطي اثر مشاجرة وقعت بينهم وبين شابين بريطانيين في«إيانابا» القبرصية.

وقالت المصادر ان سفارة الكويت لدى قبرص تتابع اجراءات التحقيق مع المقبوض عليهم، لافتة الى ان بعضهم تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج من اصابات طفيفة لحقت بهم، قبل ان يتم نقلهم الى مقر احتجازهم مجددا لمواصلة التحقيقات.

وعن طبيعة الاصابات اوضحت انها ليست خطيرة، وانها لا تعدو ان تكون مجرد كدمات وخدوش.

واضافت المصادر ان الكويتيين العشرة سيخضعون للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات الاولية التي يحضرها معهم محامي السفارة، مشيرة الى انه لا يمكن الان تحديد المعتدي من الطرفين، وان ذلك سيتضح بعد تفريغ الكاميرات التي صورت الحادثة منذ بدئها وحتى نهايتها. وعن تفاصيل المشاجرة التي اودت بالمواطنين العشرة الى الحبس ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية انها وقعت اثر خلاف بينهم وبين شابين بريطانيين في حمام سباحة احد الفنادق استخدم المواطنون فيها عددا من السكاكين وقطعا من الاخشاب القوية. وقالت الصحيفة ان سقوط الشابين البريطانيين ارضا لم يمنع المواطنين الكويتيين العشرة من مواصلة طعنهم وركلهم، مشيرة الى ان حالة الاثنين لاتزال حرجة حتى الان.

وعادت المصادر الدبلوماسية لتجدد دعوتها المواطنين الكويتيين الى احترام قوانين البلدان التي يفدون اليها، مؤكدة ان هناك تواصلاً مع اهالي المتهمين العشرة.

