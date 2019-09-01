ناديه محمد عبدالله الجطيلي، زوجة رياض محمد بن ثاني 51 عاماً شيعت، الرجال: خيطان، ق5، شارع ناصر الجبري، م37، ديوان الجطيلي، ت: 99667525، النساء: العمرية، ق2، ش3، م41

أسامة احمد مجيد الغريب 56 عاماً شيع، الرجال: العدان، ق8، ش107، م24، ت: 99773945، النساء: الرميثية، ق5، ش50، م17

عايشه ناصر الابراهيم، زوجة عماد عبدالعزيز الابراهيم 64 عاماً شيعت، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش14، م1، مقابل مسجد عبدالله بن ابي بكر، ت: 99800378، النساء: الشامية، ق5، شارع عبدالله المجرن، م3، ت: 90003197

فارس نجيب إبراهيم الوقيان 26 عاماً التشييع صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ق3، ش35، م1، ت: 22522884 - 22511088، النساء: القادسية، ق8، ش86، م1، ت: 99622552 - 97991917

إنا لله وإنا إليه راجعون